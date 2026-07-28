Dopo Gimenez ed Espì, si pensa a Fûllkrug per l'attacco

Fullkrug, ex Milan di proprietà del West Ham

Dopo l'attenzione sul profilo di Espì, destinato probabilmente ad un club di Premier disposto a pagare la clausola di 25 milioni di euro, la Lazio ha un nuovo nome per l'attacco, oltre a Gimenez. Stiamo parlando di Fullkrug, trentatreenne ex Milan attualmente di proprietà del West Ham e legato ai britannici fino al 2028. Il giocatore, secondo quanto appreso dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tornerebbe volentieri in Italia, si ipotizza un trasferimento in prestito a condizioni economiche favorevoli.

Fullkrug ha esordito nella Premier League nella sconfitta contro l'Aston Villa, realizzando il suo primo gol contro il Manchester City. Ha chiuso però la stagione con solo 18 presenze e tre gol a causa di un problema al tendine d'Achille e un'infortunio alla coscia. Venne poi ceduto in prestito al Milan, a gennaio 2026 esordisce con il club rossonero a casa del Cagliari, firma la sua presenza segnando una rete contro il Lecce che porta tre punti al Milan. È stato convocato anche in Nazionale maggiore nella rosa partecipante al campionato del mondo in Qatar.

Gimenez

Resta più complicata la trattava Gimenez. Il calciatore ha avuto dei recenti problemi alla caviglia. Il venticinquenne è fuori dai piani del Milan, la trattava con la Lazio può essere fattibile solo senza obbligo, in prestito gratuito.