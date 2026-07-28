La Lazio abbandona la pista Dominguez: l'offerta non ha soddisfatto il club croato

Il calciatore spagnolo, classe 2005, sembrava essere da tempo la prima scelta del club. Come riportato però da Il Corriere dello Sport, la Lazio abbandona l'opzione Dominguez per la difesa: la proposta non ha convinto il club croato. Erano stati offerti 15 milioni di euro per il difensore, insieme all'obbligo di riscatto non più basato sul raggiungimento dell'Europa League. Nonostante questo, però, la proposta non è stata accettata. L'attenzione si sposta quindi su Markmann.

La trattativa Markmann

La Lazio punta quindi sul centrale danese, come riportato da Il Corriere dello Sport, la trattava potrebbe essere chiusa in settimana. Dopo Asp soffiato dal Depor, Dominguez sfumato, le uniche operazioni chiuse rimangono quelle a parametro zero: Pedraza e Doekhi. Adesso Gattuso punta su Markmann del Nordsjælland: la richiesta era 7 milioni con i bonus, l'offerta è stata di 5 milioni con i bonus. Per dei fastidi fisici il calciatore non è stato convocato per l'esordio in Campionato ieri. Ha giocato con il Nordsjælland 38 partite ed ha appena fatto il salto in prima squadra. Nel 2024 ha firmato un contratto con il club danese fino al 2027 ed è stato promosso in prima squadra. Ha segnato la sua presenza anche nelle nazionali giovanili ed è stato convocato per il Campionato europeo Under 17 del 2024.

L'attacco

In attacco il nome in cima alla lista era quello di Espì del Levante, con una clausola di 25 milioni, prendibile a non meno di 20. Il calciatore è destinato, però, alla Premier: un club è pronto a versare subito i 25 milioni senza neanche trattare. Gimenez invece può essere fattibile solo senza obbligo, in prestito gratuito. C'è anche l'idea di prendere un centrocampista. I nomi che circolano provengono dalla Fiorentina, Brescianini e Fabbian piacciono alla Lazio, ma il club Viola chiede l'obbligo di riscatto. Fabbian ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Padova, per poi passare all'Inter. Debutta in Serie A all'età di 20 anni con il Bologna, che lo aveva acquistato a titolo definitivo. Con i rossoblù ha anche vinto la Coppa Italia nel 2025: successo storico per il Bologna che conquista il trofeo dopo 51 anni.