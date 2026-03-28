Operazione Nostalgia, Frey: "Motta? Fare un esordio simile in Serie A non è da tutti"

Sebastien Frey si è espresso, ai microfoni dei cronisti presenti all'evento Operazione Nostalgia, sulle prestazioni di Edoardo Motta.

Grande Edo (Motta, ndr.)! Non lo conosco personalmente, ma quando i colleghi fanno un esordio simile sono contento. Gli faccio un grande in bocca al lupo, spero diventerà un grande. L’ho visto poco, ma quando fai un esordio simile in Serie A non è da tutti. È una cosa speciale e gli auguro il meglio.