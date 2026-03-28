Operazione Nostalgia, Bojinov: "Maldini? Grande acquisto ma deve lavorare un pó sotto porta..."

Valeri Bojinov si è espresso, ai microfoni dei cronisti presenti all'evento Operazione Nostalgia, sulle prestazioni di Daniel Maldini

Un grande acquisto. Mi sorprende che ora stia giocando attaccante, ha i colpi per farlo però. È un mix tra un nove e un dieci, diciamo un trequartista. Ma ha i movimenti giusti ed è cresciuto molto anche fisicamente.