Lazio, Marusic e Cancellieri a parte: i segnali verso il Monza

La ripresa a Formello

La Lazio ha ripreso ad allenarsi a Formello durante la sosta per le nazionali, dopo un paio di giorni concessi da Gennaro Gattuso. Nella seduta pomeridiana, Marusic e Cancellieri hanno svolto lavoro differenziato. Per entrambi, però, filtra ottimismo in vista della partita di domenica prossima contro il Monza di Juric.

Gattuso attende intanto il rientro progressivo dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Le condizioni dei due calciatori che hanno lavorato a parte saranno valutate giorno per giorno.

Marusic e Cancellieri: le condizioni da valutare

Marusic sta completando il recupero dalla lesione muscolare emersa nella sua prima gara contro il Bologna. Cancellieri deve invece fare i conti con una ferita al ginocchio riportata nei giorni di vacanza successivi alla sfida con il Venezia. Sono i due giocatori considerati più vicini al ritorno in campo, pur restando da verificare la loro disponibilità per domenica.

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