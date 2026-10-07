Lazio, Marusic e Cancellieri a parte: i segnali verso il Monza

I due hanno svolto lavoro differenziato a Formello, ma filtra ottimismo per il rientro nella gara di domenica contro il Monza.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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La ripresa a Formello

La Lazio ha ripreso ad allenarsi a Formello durante la sosta per le nazionali, dopo un paio di giorni concessi da Gennaro Gattuso. Nella seduta pomeridiana, Marusic e Cancellieri hanno svolto lavoro differenziato. Per entrambi, però, filtra ottimismo in vista della partita di domenica prossima contro il Monza di Juric.

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Gattuso attende intanto il rientro progressivo dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Le condizioni dei due calciatori che hanno lavorato a parte saranno valutate giorno per giorno.

Marusic e Cancellieri: le condizioni da valutare

Marusic sta completando il recupero dalla lesione muscolare emersa nella sua prima gara contro il Bologna. Cancellieri deve invece fare i conti con una ferita al ginocchio riportata nei giorni di vacanza successivi alla sfida con il Venezia. Sono i due giocatori considerati più vicini al ritorno in campo, pur restando da verificare la loro disponibilità per domenica.

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