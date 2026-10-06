L'Al-ittifaq annuncia l'acquisto di Patric: il post ed il commento dell'ex Lazio

Dopo l'annuncio ufficiale da parte della Lazio di qualche giorno fa arriva anche il post social dell'Al-Ittifaq

Beniamino Civitelli /
Patric - Depositphotos
Patric - Depositphotos

Dopo l'annuncio ufficiale da parte della Lazio di qualche giorno fa arriva anche il post social dell'Al-Ittifaq che annuncia l'arrivo di Patric nella squadra emiratina.

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Il messaggio sui social dell'Al-Ittifaq

INIZIA UN NUOVO CAPITOLO.

Dal cuore del calcio europeo a Dubai. 

Benvenuto all'Al-Ittifaq FC, Patricio Gabarrón Gil! 

Una nuova sfida. Un nuovo viaggio. Un nuovo capitolo in giallo e blu.

Portando con sé esperienza, leadership e mentalità vincente, Patricio è pronto a lasciare il segno e a far parte del nostro percorso.

Benvenuto in famiglia, Patric! 

Il commento dell'ex giocatore della Lazio

Fiero di iniziare questo nuovo capitolo con la famiglia Al-Ettifaq. 
Grato per la fiducia e pronto a dare il meglio ogni giorno per questo club. Costruiamo qualcosa di speciale insieme.

Il post su Instagram

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