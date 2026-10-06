L'Al-ittifaq annuncia l'acquisto di Patric: il post ed il commento dell'ex Lazio
Dopo l'annuncio ufficiale da parte della Lazio di qualche giorno fa arriva anche il post social dell'Al-Ittifaq
Dopo l'annuncio ufficiale da parte della Lazio di qualche giorno fa arriva anche il post social dell'Al-Ittifaq che annuncia l'arrivo di Patric nella squadra emiratina.
Il messaggio sui social dell'Al-Ittifaq
INIZIA UN NUOVO CAPITOLO.
Dal cuore del calcio europeo a Dubai.
Benvenuto all'Al-Ittifaq FC, Patricio Gabarrón Gil!
Una nuova sfida. Un nuovo viaggio. Un nuovo capitolo in giallo e blu.
Portando con sé esperienza, leadership e mentalità vincente, Patricio è pronto a lasciare il segno e a far parte del nostro percorso.
Benvenuto in famiglia, Patric!
Il commento dell'ex giocatore della Lazio
Fiero di iniziare questo nuovo capitolo con la famiglia Al-Ettifaq.
Grato per la fiducia e pronto a dare il meglio ogni giorno per questo club. Costruiamo qualcosa di speciale insieme.