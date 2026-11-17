La Lazio di Christos Mandas e la Roma di Mile Svilar si sfidano anche nelle quote per il titolo di miglior portiere: il giallorosso è favorito a 2,50, mentre il biancoceleste lo insegue a 5,00 su Goldbet e Sisal. Il confronto accompagna quello tra le due squadre nella prima parte della Serie A.

Lazio prima, Roma terza a due punti

La Lazio guida la classifica e la Roma è terza, a due punti di distanza. Le due squadre sono fra le protagoniste di questo avvio di campionato: una situazione che richiama le stagioni tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, quando il derby della Capitale era anche una sfida per lo scudetto.

Svilar davanti a Mandas nelle quote

Nel confronto tra i portieri, Svilar è in testa alla lavagna a 2,50. Il portiere è ormai una certezza e un punto fermo della Roma. Mandas, tornato titolare dopo una stagione ai margini del progetto Sarri-bis, segue a 5,00.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Maignan terzo, poi Carnesecchi e Palmisani