Noslin nel post: "In questo momento alla Lazio meritano tutti fiducia. Sulla classifica..."

Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Sassuolo-Lazio, terminata con un 2-6

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Sassuolo-Lazio, terminata con un 2-6.

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L'intervento di Noslin a Dazn

Ho sempre creduto nelle mie qualità. Gattuso ha creduto in me sin dall’inizio. Devo ringraziare il mister, ma in questo momento alla Lazio meritano tutti fiducia. Primo posto in classifica? Stiamo facendo un grande lavoro, dobbiamo continuare in questo modo.

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