Floriani nel post: "Gol? Ci tenevo, dobbiamo ripagare il gesto d'amore dei tifosi. Gattuso..."

Floriani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco dopo il fischio finale di Sassuolo-Lazio, terminata con un 2-6.

Primo gol? Ci tenevo tanto perché dovevamo ripagare questo gesto d’amore dei tifosi, guardate quanti erano. Sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria.

Ho tanti margini di miglioramento, oggi avevo un cliente scomodo che mi ha puntato. Lavoro giorno dopo giorno e cerco di seguire il mister sono sicuro che limerò queste cose.

Non ho ancora chiamato nessuno ma sono felicissimo perché è stato un primo gol davanti ai tifosi. Oggi sembrava di giocare in casa, un'emozione pazzesca, dovevamo ripagare così lo sforzo dei tifosi che sono venuti fin qua.

Per me questo gol significa davvero tanto, spero sia solo un punto di partenza purtroppo non sono un bomber quindi non capita spesso ma ci lavoreremo. Questo gol è un segno del destino, siamo avvero un gruppo fantastico sono felice di questa vittoria importante perché è stata una partita difficile anche se non sembra, dobbiamo continuare così. A chi lo dedico? Alla mia famiglia, a questo gruppo fantastico e a tutti i tifosi.

Magari nel secondo tempo il ritmo è rallentato ma nel primo tempo dopo 20 minuti avevamo fatto più di 3 gol, si cono stati tanti capovolgimenti di fronte, gli esterni loro cercavano sempre uno contro uno, abbiamo fatto un’ottima gara.