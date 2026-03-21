Juventus-Sassuolo 1-1, la vecchia signora spreca un rigore ed è solo pareggio

E' la sfida del sabato sera di questa 30sima giornata del campionato di Serie A, Juventus-Sassuolo nella cornice dell'Allianz Stadium. Gli uomini di Luciano Spalletti continuano a lottare per un posto in Champions League mentre i neroverdi di Fabio Grosso vogliono confermarsi sorpresa di questo campionato a suon di ottime prestazioni. Il risultato finale è

Il primo tempo di Juventus-Sassuolo

Nel primo tempo è monologo juventino. Fin dalle prime battute si vede quella che sarà l'inerzia del match. Dopo 14 minuti è Yildiz a cambiare il risultato con un bel gol che raffigura alla grande il senso del gol che ha quest'anno il giovane calciatore. La spinta bianconera continua ma il Sassuolo riesce a contenere bene. I neroverdi provano qualche timida ripartenza ma non arriva nulla di concreto dalle parti di Perin. Si chiude 1-0 per i bianconeri il primo tempo.

Il secondo tempo del match

La ripresa ricomincia esattamente come si era chiusa la prima frazione, dominio della Juventus ed iniziativa sempre degli uomini di Spalletti. Al 52simo però arriva la fiammata che non ti aspetti. Il Sassuolo fa girare palla velocemente, Berardi la mette per Pinamonti che brucia sul tempo Bremer e batte con un rasoterra Mattia Perin, è 1-1. Da qui fino al termine del match la Juventus crea un assedio nella metà campo avversaria. L'occasione d'oro arriva all'86simo, quando il Var interviene e fischia un rigore ai bianconeri per fallo di mano. Dal dischetto si presenta Locatelli, che però tira piano e male, Muric indovina l'angolo e blocca la sfera. Finisce in parità.