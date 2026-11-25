Mattia Zaccagni è tornato ad allenarsi con il gruppo e punta a giocare dal primo minuto contro il Torino, sabato alle 18. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dopo due giorni di riposo, la Lazio si è ritrovata a Formello: il rientro del capitano è la buona notizia per la capolista guidata da Rino Gattuso.

Zaccagni aveva svolto lavoro individuale domenica e lunedì. Ora spinge per essere in campo in Piemonte, ma il suo impiego sarà valutato giorno per giorno. il capitano sarà nella lista dei convocati; anche se non dovesse partire titolare, potrà giocare a partita in corso.

Zaccagni in gruppo, la scelta sulla formazione alla vigilia

La prudenza dipende dalla natura dello stop. Davide Frattesi era stato rimandato a casa dal ritiro della Nazionale per un affaticamento; Zaccagni, invece, ha dovuto superare una lesione al quadricipite. Una nuova risonanza magnetica, effettuata la settimana scorsa, aveva mostrato un miglioramento dell’edema post-traumatico.

Adesso l’edema si è completamente riassorbito e il capitano è disponibile. La Lazio, però, non vuole correre rischi, anche in vista degli impegni di dicembre. Gattuso deciderà soltanto alla vigilia se utilizzarlo dall’inizio contro il Torino.

Tavares punta al derby, Marusic resta ai box

Anche Nuno Tavares guarda a un appuntamento preciso: il derby del 13 dicembre. Il portoghese procede lentamente e non ha ancora ripreso ad allenarsi con il gruppo. Per avvicinarsi al rientro dovrà accelerare il lavoro nei prossimi giorni.

Restano incerti i tempi di recupero di Marusic. Il problema nella zona del tendine, accusato durante il ritiro con il Montenegro, non consente ancora di stabilire quando tornerà. È il suo terzo stop stagionale. Sulla destra, intanto, Gattuso può contare su Floriani Mussolini e, come seconda soluzione, su Lazzari.

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