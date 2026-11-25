Lazio, tifosi all’Olimpico per due gare: «non si torna indietro»
La presenza allo stadio non cambia la protesta; sui social arrivano critiche dopo il comunicato.
I tifosi della Lazio torneranno all’Olimpico per due partite, senza interrompere la protesta contro la società. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Il messaggio riportato dal Messaggero esclude una tregua politica: il rientro sugli spalti non cambia la posizione nei confronti di Lotito.
Due partite all’Olimpico, senza fare marcia indietro
La scelta è di sostenere la squadra in due gare casalinghe. Nel messaggio, però, viene precisato che «non si torna indietro»: la presenza allo stadio non equivale a una riconciliazione con la società.
Il giudizio su Lotito e le reazioni sui social
La valutazione della gestione di Lotito resta immutata: «Gestione inadeguata, distanza siderale dal calcio moderno, necessità di un cambiamento ormai improrogabile». Al ritorno dei tifosi non si accompagna, dunque, alcuno sconto sulle ragioni della contestazione.
Sui social, la strategia ha suscitato anche critiche. Tra i commenti comparsi dopo il comunicato ricorre l’obiezione: «Sono solo giustificazioni per mantenere il punto dopo il dietrofront».