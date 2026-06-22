Messi supera Klose: è suo il record di gol ai Mondiali
Lionel Messi con la doppietta contro l'Austria supera Miroslav Klose nella classifica all-time dei giocatori con più gol ai Mondiali
Depositphotos
Era questione di tempo ed è successo, un record storico dei Mondiali viene superato da Lionel Messi.
Messi supera Klose
Lionel Messi con la doppietta contro l'Austria supera Miroslav Klose nella classifica all-time dei giocatori con più gol ai Mondiali. La stella argentina raggiunge quota 18 gol staccando Klose di due lunghezze.
L a classifica attuale
Lionel Messi - 18 gol
Miroslav Klose - 16 gol
Ronaldo Nazario - 15 gol
Gerd Müller - 14 gol
Kylian Mbappe - 14 gol