Messi supera Klose: è suo il record di gol ai Mondiali

Lionel Messi con la doppietta contro l'Austria supera Miroslav Klose nella classifica all-time dei giocatori con più gol ai Mondiali

Beniamino Civitelli /
Messi
Depositphotos

Era questione di tempo ed è successo, un record storico dei Mondiali viene superato da Lionel Messi.

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Messi supera Klose

Lionel Messi con la doppietta contro l'Austria supera Miroslav Klose nella classifica all-time dei giocatori con più gol ai Mondiali. La stella argentina raggiunge quota 18 gol staccando Klose di due lunghezze.

L a classifica attuale

Lionel Messi - 18 gol

Miroslav Klose - 16 gol

Ronaldo Nazario - 15 gol

Gerd Müller - 14 gol

Kylian Mbappe - 14 gol

 

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