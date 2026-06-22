Sampdoria, scelta Corradi: accordo vicino mentre monta la protesta dei tifosi

Sampdoria, scelta Corradi: accordo vicino mentre cresce la contestazione

La Sampdoria è pronta ad affidare la propria panchina a Bernardo Corradi. Dopo l'accelerazione registrata nelle ultime ore, manca ormai soltanto l'ufficialità per chiudere un accordo che, salvo sorprese, dovrebbe avere una durata biennale.

Per l'ex attaccante si tratterebbe della prima esperienza da allenatore principale in un club professionistico. Un passaggio importante nella sua carriera dopo il lavoro svolto nella scorsa stagione al Milan, dove ha fatto parte dello staff di Massimiliano Allegri.

Prima dell'avventura in rossonero, Corradi aveva maturato una lunga esperienza all'interno della Federcalcio, guidando diverse selezioni giovanili azzurre, dall'Under 16 fino all'Under 20.

La Sampdoria punta su Corradi per aprire un nuovo ciclo

La decisione del club blucerchiato rappresenta una scelta coraggiosa. La società ha infatti deciso di puntare su un tecnico esordiente che non dispone ancora di uno staff personale strutturato.

Una situazione che consentirebbe al ceo dell'area tecnica doriana, Frendberg, di mantenere figure già presenti nell'organigramma tecnico. Tra queste il danese Dan Thomassen, destinato a ricoprire il ruolo di viceallenatore, e Attilio Lombardo, che continuerebbe a far parte del gruppo di lavoro al fianco del nuovo mister.

Tifosi in protesta: mobilitazione davanti alla sede di Bogliasco

Nel frattempo cresce il malcontento della tifoseria. I gruppi della Sud e la Federclubs blucerchiata hanno organizzato una mobilitazione per domani sera davanti alla sede del club a Bogliasco.

L'appuntamento è fissato per le ore 20.30. Nel volantino diffuso per annunciare la manifestazione vengono contestate la mancanza di programmazione, competenza e organizzazione.

Il messaggio lanciato dai tifosi è netto: secondo la tifoseria, il tempo delle promesse sarebbe terminato da tempo e non ci sarebbe più la volontà di assistere passivamente a un'altra stagione deludente. Per questo motivo è stata convocata una nuova protesta per chiedere un cambio di rotta alla società.