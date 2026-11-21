Tutti i voti dei calciatori biancocelesti contro il Lecce.

Le pagelle di Lazio-Lecce

Mandas - 7

Una conferma tra i pali. Doppio intervento salvifico, prima su N’Dri, poi su Guebbels. Prestazione di alto livello, in cui si dimostra di essere sempre pronto e attento quando viene in causa. Firma un altro clean sheet stagionale.

Floriani Mussolini - 6,5

Cresce nel corso della gara, trovando nella ripresa maggiore incisività. Suo il cross per Taylor che porta all'azione del raddoppio laziale.

Doekhi - 6

Meno preciso rispetto al compagno di reparto, alterna buoni interventi a qualche sbavatura di troppo. Si rende protagonista con il passaggio filtrante da metà area che porta alla doppietta di Noslin.

Diogo Leite - 7

Prestazione di sostanza e grande attenzione in fase di marcatura. Sempre concentrato sulle azioni degli avversari, leggendo bene le situazioni.

Pedraza - 6,5

Parte piano ma poi, con il passare dei minuti, sale di colpi continuando a sovrapporre sulla sinistra e contenendo bene N'Dri in difesa. Dal 78' Pellegrini - sv.

Frattesi - 7-5

Ottima prestazione di sostanza, sfiora prima il gol con un colpo di testa sottomisura e poi segna con una perla, superando Falcone con un cucchiaio alla Boksic.

Belahyane - 7

Tempismo e attenzioni sono i suoi punti di forza. Sempre puntuale nelle chiusure e preciso in marcatura. Si conferma una certezza quando c'è da arginare i pericoli degli avversari. Dall'83' Rovella - sv

Taylor - 7,5

Il centrocampo senza di lui avrebbe tutt'altro volto. Il suo ordine e pulizia nella manovra sono ormai una certezza, ma partita dopo partita si conferma un pilastro di questa squadra. Prestazione brillante, impreziosita da un assist di tacco per Noslin alla Luis Alberto.

Isaksen - 7,5

È incontenibile. Nell'avvio sembra accusare la stanchezza accusata dagli impegni con la Danimarca, ma riesce comunque a confezionare uno splendido assist per la rete del vantaggio. Nella ripresa si accende definitamente: le iniziative più pericolose passano da lui. Dal 78' Cancellieri 6,5 - Manda in porta Frattesi per il tris laziale.

Pinamonti - 6

Prezioso il lavoro al servizio della squadra. Libera spazi e si rende funzionale per i compagni. Meno incisivo in fase offensiva invece quando è chiamato a cercare qualche giocata individuale. Dall'88' Gudmundsson - sv

Noslin - 8

È il vero leader di questo pomeriggio. Firma la sua prima doppietta stagionale, con un gol a tempo: prima un colpo di testa da vero numero nove, poi una conclusione di sinistro a tu per tu con Falcone. Dall'83' Dele-Bashiru - sv

La pagella di Gattuso

Voto - 7

La Lazio soffre un po' troppo nel primo tempo, ma lo chiude meritatamente in vantaggio. Nella ripresa non tocca nulla ma la squadra gira molto meglio, dominando gli avversari. Opera i cambi troppo tardi forse, ma non è di certo una macchia su una partita dominata.