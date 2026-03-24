Italia, ecco come stanno gli azzurri: le ultime sulla rosa

La seconda giornata di allenamenti a Coverciano per l’Italia di Gennaro Gattuso si è conclusa con una lunga partitella contro una formazione giovanile dell’Empoli. A due giorni dalla partita di Bergamo contro l’Irlanda del Nord, la Nazionale ha lavorato a porte chiuse per preparare al meglio l’incontro con i britannici. Il commissario tecnico avrà diversi dubbi di formazione fino all’ultimo momento, il principale riguarda la presenza di Alessandro Bastoni al centro della difesa.

Anche oggi, il giocatore dell’Inter, fermo dall’8 marzo per un infortunio alla tibia, non ha partecipato all’allenamento. Aumentano quindi le probabilità che uno tra Federico Gatti e Alessandro Buongiorno lo sostituisca dal primo minuto. Chi giocherà al suo fianco? Riccardo Calafiori sarà sul centro-sinistra, oggi presente in campo. Gianluca Mancini è sulla buona strada per il recupero e oggi ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo.

Sandro Tonali, centrocampista che sta gestendo l’infortunio subito la settimana scorsa contro il Barcellona, non si è allenato con il resto del gruppo. Anche oggi il giocatore del Newcastle ha svolto lavoro differenziato, è in gestione e spera di recuperare per la partita di giovedì sera. E Politano? Dopo essersi fermato ieri a metà allenamento, l’esterno destro del Napoli, che aveva un cerotto sul polpaccio sinistro, oggi non è sceso in campo con il resto del gruppo. La rifinitura di domani sarà decisiva: se non dovesse farcela, uno tra Cambiaso e Palestra prenderà il suo posto.

In attacco, l’infortunato Gianluca Scamacca è sicuramente fuori, anche oggi assente. Gattuso è pronto a schierare la coppia Kean-Retegui dall’inizio.