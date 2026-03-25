Scartato da Monza e Juve, il 21enne ha conquistato la Lazio col primo rigore parato in A. Solo Donnarumma più precoce

Titolare all'improvviso, ma non eroe per caso. Catapultato dalla Serie B al massimo campionato, Motta sta stringendo fra i guantoni il suo destino e lo sta riscrivendo. Scaricato dal Monza e poi dalla Juventus (che ha incassato la metà del milione pagato alla Reggiana), il giovane Edoardo si sta prendendo la sua rivincita alla Lazio. Complice il brutto infortunio di Provedel (stagione finita dopo l'intervento), il 21enne ha esordito in Serie A contro il Sassuolo, ha chiuso la porta col Milan all'Olimpico e si è preso la gloria al Dall'Ara, disinnescando Orsolini dal dischetto.

È il terzo rigore parato fra i professionisti (su sei, ovvero il 50%), ma rimane unico: «In Serie A e contro un campione così, non è roba da poco – giura Motta in un video social, in cui rivede e rivive il momento magico di domenica pomeriggio – ma quello che mi premeva erano gli otto secondi per la ripresa del gioco. E dicevo ai miei compagni di non mettersi tutti addosso per abbracciarmi perché magari poi prendevamo gol dal calcio d'angolo». Edoardo, il saggio. Questo carattere, freddo e sempre concentrato, è quello che più sta sorprendendo tutti a Formello, persino i preparatori dei portieri Nenci e Viotti che stanno facendo un incredibile lavoro per la sua crescita, evidente in così poco tempo. Qualche intervento goffo rimane, è anche figlio dell'inesperienza e di alcuni limiti posturali, che il classe 2005 può superare col suo coraggio innato. Tre vittorie biancocelesti di fila mancavano da novembre 2024, Motta ora è anche un talismano. Tre presenze in A, due porte immacolate e un penalty sventato. A 21 anni e 68 giorni fa, Edoardo è il portiere più giovane a parare un rigore in Serie A dal 20 ottobre 2019 (quando ad appena 20 anni e 237 giorni Donnarumma respinse un rigore del Lecce) e a Formello ha già superato il record di Fernando Muslera, che a 21 anni e 323 giorni aveva neutralizzato un rigore del Palermo, il 4 maggio 2008.

Altri segni del destino: a gennaio Sarri aveva indicato uno dei figli d'arte Stankovic del Venezia e Klinsmann del Cesena per sostituire Mandas, ma costavano troppo. Fabiani ha ridotto l'ultima scelta fra Motta e Palmisani e ha vinto Edoardo. Il ballottaggio ora si ripropone nell'Italia Under 21, dove l'estremo difensore del Frosinone sembra in vantaggio per la sfida (valida per le qualificazioni europee) di domani contro la Macedonia del Nord: «Abbiamo tre portieri validi – spiega il ct Baldini – e tutti hanno la possibilità di partire dall'inizio». Il Messaggero