Italia, Scamacca guida l’attacco: le scelte di Mancini dopo Parigi: le probabili formazioni di Mancini

Scamacca guiderà l’attacco dell’Italia. Kean, ancora alle prese con un dolore alla tibia, è stato liberato da Mancini e dallo staff medico della Nazionale e restituito al Como. Pio Esposito, titolare nelle ultime tre partite, partirà invece dalla panchina.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il ct ha lasciato intendere in conferenza la scelta di Scamacca. Da pivot, l’attaccante potrà giocare di sponda e aiutare gli azzurri a salire.

Vergara e Doumbia verso una maglia da titolari

Vergara si prepara al debutto dal primo minuto. Il suo ingresso nell’ultima mezz’ora a Parigi, giocata ad alta intensità, lo avvicina alla conferma. La stessa prospettiva riguarda Issa Doumbia: il ct lo ha inserito in tutte e tre le gare precedenti e ora può affidargli un posto da titolare. Può giocare da mezzala di inserimento o da assaltatore.

I convocati iniziali erano 34. Dalla lista sono usciti gli infortunati Zaniolo e Raspadori, mentre Ahanor è tornato con l’Under 21.

Centrocampo, il dubbio riguarda la regia

Frattesi è molto stanco e partirà dalla panchina. Un posto a centrocampo è già di Barella; resta da scegliere chi giocherà in regia. A 72 ore dalla partita contro la Francia, Mancini deve valutare il recupero degli azzurri più affaticati.

Tonali ha disputato tre incontri consecutivi. Se non recupererà, potrebbe toccare ancora a Romano; l’altra possibilità è Fagioli nel ruolo di playmaker.

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