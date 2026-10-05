Lazio, la lunga sosta inquieta Gattuso: quali rientri contano per il Monza

Gattuso aspetta il ritorno dei nazionali

La durata insolita della sosta preoccupa Gattuso, che teme un calo di tensione in vista del Monza. «Non vedo l'ora che tornino tutti a Roma», ha detto il tecnico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo due giorni di riposo la ripresa è fissata per domani, quando Formello comincerà a riaccogliere i giocatori impegnati con le nazionali.

Tra i primi a tornare ci saranno Tavares e Taylor: entrambi hanno giocato uno spezzone, rispettivamente con Portogallo e Olanda, e rientreranno con maggiore fiducia. È atteso presto anche Mandas, rimasto senza minuti con la Grecia. Il suo ottimo avvio in Serie A non è bastato a superare Tzolakis nelle gerarchie.

Isaksen e Provstgaard, il peso degli impegni con la Danimarca

Rientreranno anche i danesi. Per Provstgaard, l'esordio in una gara ufficiale con la nazionale maggiore ha dato il via a quattro partite da titolare: un calendario intenso. I minuti giocati da Isaksen, invece, sono preziosi per un calciatore ancora a corto di preparazione. Con Cancellieri fermo, l'ex Midtjylland può candidarsi a partire dal primo minuto domenica alle 15 contro il Monza.

Il ritorno di Frattesi dipenderà dall'impiego nella gara di stasera a Bologna, nello stadio che lo aveva già segnato ad agosto. Se gli verrà chiesto un ulteriore sforzo, raggiungerà i compagni soltanto mercoledì.

Nella pagina successiva: Sutalo e l’infermeria: sei partite prima della pausa