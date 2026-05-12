Sarri a Radio Tv Serie A: "Stagione maledetta. La Coppa Italia è importante"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato anche ai microfoni di Radio Tv Serie A per presentare la sfida di Coppa Italia contro l'Inter.

Quanto le altre due ho fatto, una in Coppa Italia e una in League Cup in Inghilterra. Tutte e due purtroppo perse a rigori e una dopo il settimo rigore. È sullo stesso livello, quest'anno si sente forse di più perché le altre due le ho fatte con squadre che stanno andando a vincere qualcosa. Invece quest'anno purtroppo la stagione sta maledetta e quindi riveste forse ancora più importante.