Sarri a Radio Tv Serie A: "Stagione maledetta. La Coppa Italia è importante"

Ginevra Sforza /

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato anche ai microfoni di Radio Tv Serie A per presentare la sfida di Coppa Italia contro l'Inter.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Quanto conta questa finale e dove la posiziona? 

Quanto le altre due ho fatto, una in Coppa Italia e una in League Cup in Inghilterra. Tutte e due purtroppo perse a rigori e una dopo il settimo rigore. È sullo stesso livello, quest'anno si sente forse di più perché le altre due le ho fatte con squadre che stanno andando a vincere qualcosa. Invece quest'anno purtroppo la stagione sta maledetta e quindi riveste forse ancora più importante.

Dalla Palma: "Servirà il capolavoro difensivo. L'Inter giocherà con…"
Zaccagni a Radio Tv Serie A: "Anno difficile, ma sono orgoglioso del percorso fatto"