Tijjani Noslin ha segnato quattro gol e servito quattro assist con la Lazio: per partecipazioni alle reti in Serie A è secondo solo ad Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Il francese del Milan conta cinque gol e quattro assist, uno in più dell’olandese nel totale.

Noslin, quattro gol nelle prime 10 gare

Noslin ha realizzato le sue quattro reti in 10 partite di campionato. Sono tante quante quelle segnate nelle 29 presenze dell’intera Serie A 2025-26. Solo una volta ha fatto meglio, arrivando a cinque gol nella stagione 2023-24.

Il suo percorso da rider a realizzatore si è sviluppato nell’arco di cinque anni, dal 2021 a oggi, passando attraverso difficoltà e successi. Ora i suoi gol e i suoi assist lo collocano tra i giocatori più incisivi del campionato, non soltanto della Lazio.

Il confronto con la stagione all’Hellas Verona

Il dato più alto di Noslin per partecipazioni alle reti in una stagione di Serie A resta quello del 2023-24. Con l’Hellas Verona, in 17 partite, fu coinvolto in nove gol: cinque segnati e quattro assist.

Con i quattro gol e i quattro assist attuali è a quota otto. Ha dunque già eguagliato il numero di passaggi decisivi registrato in quella stagione, mentre gli manca una partecipazione a una rete per raggiungerne il totale.

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