Giordano: “La Lazio non sa gestire le partite sotto l’aspetto del palleggio.”

Bruno Giordano intervenuto durante un collegamento con Radiosei a ‘NMM’ ,riflette sulle novità portate da mister Gattuso e sulla preparazione in vista della prossima gara di campionato Juventus-Lazio che si terrà questa domenica.

La vera prodezza di Gattuso secondo Bruno Giordano.

Ecco le sue parole.

”Il credo di Gattuso è quello di spingere, di avere una mentalità che poi durante la gara porta anche delle accortezze e delle varianti. Basta vedere i movimenti di Nuno Tavares che spesso si sposta in zona centrale. Sicuramente Gattuso sta preparando la gara con la Juventus continuando a martellare sui concetti che hanno portato a questi risultati. Ora non puoi fare marcia indietro. La Lazio non sa gestire le partite sotto l’aspetto del palleggio .Allora lui intanto vuole spingere per prendersi un bel vantaggio. L’unica cosa è riconoscere quando sei in difficoltà per porre rimedio. La vera prodezza è stata quello che è accaduto dopo il Mantova. In quella settimana si è visto il lavoro nella testa dei giocatori

Dove deve essere bravo Gattuso

“La Juventus è un test, ma alcune frazioni di gioco le ha steccate anche con Venezia e Monza . Questo dimostra che non puoi andare sempre a cento all’ora. È lì che devi essere bravo per trovare delle contromisure . Se con una grande squadra mi trovo in vantaggio non sono io che devo prendere i contropiedi.