Verso Lazio-Inter, le condizioni di Calhanoglu e non solo

Lazio e Inter si preparano alla doppia sfida con Sarri e Chivu che si sfideranno due volte nel giro di pochi giorni. L'allenatore nerazzurro, fresco vincitore dello Scudetto, deve far fronte, come d'altronde Maurizio Sarri, a qualche giocatore non al meglio della condizione.

Le condizioni di Calhanoglu e non solo

Hakan Calhanoglu - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Come riportato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu è alle prese con un risentimento muscolare al soleo della coscia sinistra. Il centrocampista turco si è allenato a parte ed è in forte dubbio per la gara di sabato in campionato, mentre per capire il suo impiego nella finale di Coppa Italia i prossimi giorni saranno indicativi.

Luis Henrique ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo ed è sulla via del rientro, anche Pio Esposito sta smaltendo il problema alla schiena subito contro il Parma.

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