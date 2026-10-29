Coppa Italia Primavera, definito l'avversario della Lazio Primavera
Tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera
Sedicesimi di finale, 3 dicembre
Sono stati definiti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera che sono in programma il 3 dicembre. Come riportato anche da La Gazzetta Regionale, si giocheranno in gara secca con eventuali supplementari o rigori in caso di parità dopo i 90 minuti.
Chi sfiderà la Lazio del mister Punzi
La Lazio Primavera nel primo round ha vinto contro il Südtirol per un risultato di 2-0 con le reti di Morelli e Bagordo.
Il prossimo avversario per i ragazzi di Punzi sarà la Cremonese. L'obiettivo sarà quello di approdare nelle migliori sedici del torneo. Dagli ottavi, infatti, entreranno in scena anche le otto teste di serie qualificate di diritto in base alla classifica della stagione precedente.
Gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale
- Lazio - Cremonese
- Genoa - Empoli
- Monza - Virtus Entella
- Renate- Sampdoria
- Bari -Napoli
- Como-Milan
- Lecce-Cagliari
- Pro Vercelli - AlbinoLeffe