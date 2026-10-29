Coppa Italia Primavera, definito l'avversario della Lazio Primavera

Tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera

Alisia Cerqua /
Francesco Punzi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Francesco Punzi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Sedicesimi di finale, 3 dicembre

Sono stati definiti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera che sono in programma il 3 dicembre. Come riportato anche da La Gazzetta Regionale, si giocheranno in gara secca con eventuali supplementari o rigori in caso di parità dopo i 90 minuti.   

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Chi sfiderà la Lazio del mister Punzi

La Lazio Primavera nel primo round ha vinto contro il Südtirol per un risultato di 2-0 con le reti di Morelli e Bagordo. 

Il prossimo avversario per i ragazzi di Punzi sarà la Cremonese. L'obiettivo sarà quello di approdare nelle migliori sedici del torneo. Dagli ottavi, infatti, entreranno in scena anche le otto teste di serie qualificate di diritto in base alla classifica della stagione precedente.

Gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale 

  • Lazio - Cremonese
  • Genoa - Empoli
  • Monza - Virtus Entella
  • Renate- Sampdoria
  • Bari -Napoli
  • Como-Milan
  • Lecce-Cagliari
  • Pro Vercelli - AlbinoLeffe
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