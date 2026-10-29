Iniziativa del tifo organizzato: un aiuto per gli amici a quattro zampe
i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno lanciato una raccolta solidale per aiutare i cani
Fraioli
I gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno lanciato una raccolta solidale per aiutare i cani ospitati presso il canile dell'Associazione Cuore di Pit di Labico (RM).
Cosa verrà raccolto?
Verranno raccolte coperte usate e nuove di lana, cotone e pile (non imbottite), cibo secco e umido per cuccioli e cani adulti.
Dove?
- Pub Maledetti Laziali, Via di Santa Maria Ausiliatrice 82, Roma
Quando?
- da domenica 1 novembre a domenica 8 novembre
- Orario: dalle 16:30 alle 22:00.
Questa è l'iniziativa del tifo organizzato biancoceleste per aiutare gli amici a quattro zampe!