Iniziativa del tifo organizzato: un aiuto per gli amici a quattro zampe

i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno lanciato una raccolta solidale per aiutare i cani 

Alisia Cerqua /
Fraioli
Fraioli

I gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno lanciato una raccolta solidale per aiutare i cani ospitati presso il canile dell'Associazione Cuore di Pit di Labico (RM).

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Cosa verrà raccolto?

Verranno raccolte coperte usate e nuove di lana, cotone e pile (non imbottite), cibo secco e umido per cuccioli e cani adulti. 

Dove?

  • Pub Maledetti Laziali, Via di Santa Maria Ausiliatrice 82, Roma

Quando?

  • da domenica 1 novembre a domenica 8 novembre
  • Orario: dalle 16:30 alle 22:00.

Questa è l'iniziativa del tifo organizzato biancoceleste per aiutare gli amici a quattro zampe!

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