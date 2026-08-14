Gattuso a Sportmediaset: "Mantova? Non è una partita scontata. Su Icardi e Frattesi..."

In vista dei 32esimi di finale di Coppa Italia, la Lazio di mister Gattuso affronterà il Mantova domenica 16 agosto allo Stadio Olimpico di Roma. Il tecnico biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le considerazioni del tecnico sullo stato della squadra, l'impegno di domenica sera e il mercato.

Sono molto contento per come abbiamo svolto questo ritiro. Ha fatto molto caldo, ma siamo stati bene a casa nostra. Le comodità ci hanno aiutato. A livello strumentale i ragazzi sono curati bene. Abbiamo lavorato bene e sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto alcune amichevoli e la squadra è cresciuta partita dopo partita. Il 16 avremo la prima partita ufficiale, speriamo di scendere in campo con la stessa mentalità vista negli ultimi 40 giorni.

Tutti insieme dovremo mettere l'elmetto: sappiamo le problematiche che abbiamo. Siamo consapevoli. Rispetto per i nostri tifosi per la coerenza che hanno. Sappiamo cosa comporta giocare senza tifosi, ma è troppo facile ricercare alibi. Poi vedremo cosa riusciamo a fare.

Mantova? È una partita da dentro e fuori. Ci teniamo tanto alla Coppa Italia. Il Mantova è una squadra giovane, hanno grande entusiasmo e sappiamo che servirà un grande Lazio. Non sono partite semplici, non sono scontate. La squadra ha avuto un maestro del 4-3-3, e noi abbiamo smottato tutto, vogliamo essere più aggressivi, vogliamo rompere. Stiamo provando sui riferimenti, puntare tanti uomini negli ultimi 20-25 metri, ma sappiamo anche che così agli avversari devi concedere qualcosa. Sono molto soddisfatto.