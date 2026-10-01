Tutti i dettagli sulla Supercoppa Italiana in programma il 22 dicembre alle ore 21:00
I giocatori e tecnici squalificati potranno accedere alla finale, chi verrà escluso sconterà la squalifica in Serie A
La sfida di Supercoppa Italiana tra Lazio ed Inter si disputerà ufficialmente alle ore 21:00 del 22 dicembre a San Siro.
I dettagli
Come riportato da Mediaset, in caso di pareggio al termine del 90' si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. I giocatori e tecnici squalificati potranno accedere alla finale, chi verrà escluso sconterà la squalifica in Serie A.
Dove vedere la partita
La gara tra Inter e Lazio sarà visibile, in esclusiva assoluta, sulle reti Mediaset.
Sostituzione dei calciatori
Durante la partita saranno consentite al massimo cinque sostituzioni per ciascuna squadra, con un massimo di tre interruzioni oltre all'intervallo tra il primo ed il secondo tempo di gioco.
Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.
Se si dovessero giocare i tempi supplementari, verrà consentita in quel caso una quarta interruzione oltre a quelle previste. Inoltre sarà consentito effettuare un'ulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei.
Il pallone ufficiale
Verrà utilizzato per l'aggiudicazione della Supercoppa Italiana 2026/2027 il pallone dello Sponsor ufficiale PUMA.
I premi
Alla Società vincitrice verranno assegnati: - la riproduzione in argento del Trofeo EA SPORTS FC Supercup 2026/2027; - 40 medaglie d’oro destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra. Alla Società finalista verranno assegnate: - 40 medaglie d’argento destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra.