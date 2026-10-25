Paolo Tramezzani: "la Lazio è una squadra che pressa molto forte..."
Le parole dell'allenatore del Como Women dopo il match contro la Lazio
Le parole di Tramezzani
Al "Mirko Fersini" di Formello termina 0-0 il match tra Lazio e Como Women. Al termine della partita ha parlato l’allenatore Paolo Tramezzani
Sul risultato e la prestazione
Penso che avremmo meritato di vincere per le tante occasioni che abbiamo avuto, per le tante volte che abbiamo tirato in porta, per quello che abbiamo creato. Il primo tempo è stata la partita che abbiamo preparato da lunedì, perché c'era una squadra che veniva da due sconfitte ed era chiaro che oggi cercasse una reazione. Noi sapevamo che dovevamo affrontare quella reazione e l'abbiamo retta. Poi nel secondo tempo siamo cresciute e a me piacciono le squadre che finiscono la partita in crescendo. È successo oggi, è successo con la Fiorentina, un'altra squadra che farà un buon campionato. La cosa bella è che noi finiamo bene, siamo convinte di quello che stiamo facendo, soprattutto le ragazze. Poi oggi eravamo molto curiosi, anche come staff, di vedere come avremmo giocato contro una squadra che gioca più o meno come giochiamo noi. Una squadra che pressa molto forte, una squadra che è molto brava nei duelli, nelle seconde palle. Quindi aver retto dove le avversarie sono brave ci ha consentito poi nel secondo tempo di giocare di più, di trovare più campo, di mantenere più il pallone.
Sul percorso e la crescita della squadra
La crescita di queste ragazze è la cosa più bella. C'è crescita, c'è convinzione, c'è anche un po' di rammarico alla fine, perché siamo consapevoli che noi giochiamo tutte le partite per vincere. Quindi, quando non vinci, e magari meriti di vincere, è chiaro che un po' di dispiacere per il risultato finale ci sia. Noi sappiamo benissimo che dobbiamo continuare a crescere e a migliorare, perché quello che siamo oggi viene da una crescita, da tanto lavoro durante la settimana. E se questo lavoro continua, io sono convinto che poi arriveranno anche i gol, arriveranno i punti. Però oggi vogliamo vedere le cose positive, anche perché da inizio stagione, amichevoli comprese, in tutte le partite abbiamo preso pochissimi gol. Oggi non aver preso gol dà solidità a quello che stiamo cercando di fare: difendere un po’ più alte, ma difendere bene. E non far entrare le avversarie nella nostra area di rigore. Oggi effettivamente loro sono entrate poche volte. E quindi bene, siamo contente e soddisfatte.