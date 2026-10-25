Paolo Tramezzani: "la Lazio è una squadra che pressa molto forte..."

Al "Mirko Fersini" di Formello termina 0-0 il match tra Lazio e Como Women. Al termine della partita ha parlato l’allenatore Paolo Tramezzani

Penso che avremmo meritato di vincere per le tante occasioni che abbiamo avuto, per le tante volte che abbiamo tirato in porta, per quello che abbiamo creato. Il primo tempo è stata la partita che abbiamo preparato da lunedì, perché c'era una squadra che veniva da due sconfitte ed era chiaro che oggi cercasse una reazione. Noi sapevamo che dovevamo affrontare quella reazione e l'abbiamo retta. Poi nel secondo tempo siamo cresciute e a me piacciono le squadre che finiscono la partita in crescendo. È successo oggi, è successo con la Fiorentina, un'altra squadra che farà un buon campionato. La cosa bella è che noi finiamo bene, siamo convinte di quello che stiamo facendo, soprattutto le ragazze. Poi oggi eravamo molto curiosi, anche come staff, di vedere come avremmo giocato contro una squadra che gioca più o meno come giochiamo noi. Una squadra che pressa molto forte, una squadra che è molto brava nei duelli, nelle seconde palle. Quindi aver retto dove le avversarie sono brave ci ha consentito poi nel secondo tempo di giocare di più, di trovare più campo, di mantenere più il pallone.