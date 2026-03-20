Lazio Women, Simonetti: "Il derby è una gara che si prepara da sola. Vogliamo…"

Alla vigilia del derby, la calciatrice della Lazio Women, Flaminia Simonetti, ha presentato la sfida ai microfoni del Match Program.

Flaminia Simonetti - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Ciao Flaminia, siete reduci da un'ottima prestazione contro il Napoli Women coronata da tre punti molto pesanti. Quanto vale questo successo soprattutto a livello di autostima?

Sicuramente la vittoria contro il Napoli Women ci ha dato molto sotto il profilo del morale, ci ha fornito una spinta importante verso il derby che sappiamo sarà un match fondamentale. Siamo molto felici perché ottenere il successo sul campo del Napoli Women è molto complicato contro una squadra molto determinata. Abbiamo conquistato tre punti che valgono oro".

Adesso arriva il derby, un altro big match. Come avete preparato la sfida?

Stiamo preparando la partita con grande attenzione curando i dettagli che faranno la differenza. Il derby è una gara che si prepara da sola e non ha bisogno di ulteriore carica a livello mentale.

La stracittadina è da sempre un match che esula dai classici punti in palio. Pensi che questo valga anche per questa gara o la classifica avrà un peso determinante?