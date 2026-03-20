Lazio, cuore e carattere: tanti punti arrivano nel finale

È una stagione complicata per la Lazio, forse la più difficile anche per Maurizio Sarri. Eppure, nonostante le difficoltà, la squadra continua a rispondere con carattere, trovando spesso energie e risultati nei momenti più delicati delle partite.

Come riportato da Il Messaggero, i numeri raccontano una squadra capace di non arrendersi: ben 12 dei 33 gol stagionali sono arrivati dal 79° minuto in poi, portando in dote 11 punti fondamentali. Senza questi guizzi nel finale, i biancocelesti si troverebbero addirittura al 15° posto in classifica, in piena lotta salvezza.

Ancora più significativo il dato relativo ai recuperi: sono 16 i punti conquistati grazie a reti segnate oltre il 90°. Un rendimento che colloca la Lazio tra le migliori squadre in Europa per efficacia nei minuti finali, seconda solo a club come Liverpool, Brentford, Celta Vigo e Colonia, tutti a quota 7, mentre Arsenal e Lille si fermano a 8.

Numeri che certificano lo spirito della squadra e la capacità di reagire anche nei momenti più difficili, tenendo viva una stagione che, senza questa determinazione, avrebbe potuto prendere una piega ben diversa.