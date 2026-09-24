Nations League, Kenneth Taylor escluso contro la Germania: sarà presente in tribuna

Si parte questa sera con la prima giornata di Nations League. Se l'Italia scenderà in campo solo domani contro il Belgio, questa sera apriranno il turno, tra le altre, Olanda e Germania, sfida in programma alle ore 20:45 e che vedrà protagonista anche un biancoceleste.

Kenneth Taylor ha finalmente conquistato la convocazione con gli Orange di Xavi, tuttavia, il centrocampista laziale sarà protagonista in negativo questa sera: secondo quanto trapelato dal portale olandese nos.nl, Taylor sarà presente in tribuna per la sfida contro i tedeschi, venendo così escluso dalla lista dei convocati per questo match. Una scelta dettata principalmente da motivi sportivi.