EA SPORTS FC, Frattesi in corsa per il Player Of The Month di settembre: come votarlo

L'impatto clamoroso di Davide Frattesi con la maglia biancoceleste non è passato inosservato nemmeno all'EA SPORTS FC, che ha selezionato il centrocampista, attualmente impegnato in Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini, come uno dei migliori calciatori in questi primissimi mesi di agosto e settembre in campionato.

Un riconoscimento che certifica lo straordinario rendimento dell'ex Inter in sole cinque presenze con la Lazio.

Come e dove votare Davide Frattesi

Le votazioni proseguiranno fino a domenica 27 settembre. Sarà possibile partecipare alla votazione utilizzando questo link:

https://potm.easports.com/it-it/leagues/Lh8SBAvHfKwzzuJ7mpUgKH/current-campaign

I candidati

Sono sei i migliori giocatori in nomination per il titolo di Player Of The Month dei mesi di agosto e settembre: Frattesi (Lazio), Kvernadze (Frosinone), Maldini (Cagliari), Malen (Roma), L.Martinez (Inter), Rabiot (Milan).

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