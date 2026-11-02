Lazio, tre punti sulla seconda: in Europa solo l’Arsenal tiene il passo

La Lazio ha tre punti di vantaggio sulla seconda in classifica: nessuna capolista dei cinque maggiori campionati europei presenta un margine superiore. L’unica squadra che eguaglia i biancocelesti è l’Arsenal, anch’esso avanti di tre punti rispetto alla propria inseguitrice. Negli altri campionati presi in esame, il distacco tra prima e seconda è di due punti.

La Lazio e il confronto tra le capoliste

Il dato riguarda il vantaggio della squadra al primo posto su quella immediatamente alle sue spalle. Sotto questo aspetto la Lazio condivide il margine più ampio tra le capoliste considerate: i suoi tre punti di vantaggio trovano un solo equivalente, quello dell’Arsenal. Barcellona, PSG e Dortmund guidano invece le rispettive classifiche con un punto di margine in meno rispetto ai biancocelesti.

Il riferimento è alle prime due posizioni nei cinque maggiori campionati europei. Per la Lazio il confronto mette quindi insieme il suo distacco sulla seconda e quelli registrati in Spagna, Francia, Germania e Inghilterra. Il primato dei biancocelesti è richiamato anche in un contenuto dedicato a Reja, che dichiara: «Vedere la Lazio prima mi riempie di gioia. Non deve porsi limiti».

Due punti in Spagna, Francia e Germania

In Spagna, secondo quanto riportato da Sportmediaset.mediaset.it, il Barcellona è a più due sull’Atletico Madrid. La formazione che occupa la prima posizione precede dunque la seconda con un vantaggio inferiore di un punto a quello della Lazio. Il confronto tra le due capoliste mostra margini diversi: tre punti per i biancocelesti, due per il Barcellona.

La stessa distanza si registra in Francia, dove il PSG conserva due punti sul Lille. Anche in Bundesliga il Dortmund precede il Friburgo di due punti. Barcellona, PSG e Dortmund hanno così il medesimo vantaggio sulle rispettive inseguitrici, mentre la Lazio dispone di un punto in più di margine sulla seconda. Il quadro dei distacchi nei tre campionati è quindi uniforme: ciascuna delle loro capoliste è avanti di due punti.

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