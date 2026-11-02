Pinamonti entra e segna: Lazio prima dopo 15 anni, battuto il Cagliari
Il colpo di testa dell’attaccante completa la rimonta per 2-1 e accompagna la sesta vittoria consecutiva.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
La Lazio batte il Cagliari 2-1 in rimonta grazie a un colpo di testa di Andrea Pinamonti, entrato dalla panchina. Secondo quanto riportato da la Repubblica, È la sesta vittoria consecutiva dei biancocelesti, ora soli in testa alla classifica.
Pinamonti decide Lazio-Cagliari
L’attaccante aspettava da tempo un gol così. Il suo colpo di testa manda il pallone in rete e fa esplodere l’Olimpico.
Il primato dalla stagione 2010/11
La Lazio non era prima da sola dalla stagione 2010/11, quando sulla panchina biancoceleste sedeva Edy Reja.