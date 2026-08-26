Andrea Pinamonti è arrivato a Formello per le visite mediche

Visite mediche, poi la firma

Pinamonti è arrivato al centro sportivo di Formello intorno alle ore 18:00. Il nuovo giocatore della Lazio procederà a svolgere le vistiche mediche con il club. In seguito la firma sul contratto.

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La Lazio ha raggiunto l'accordo con il Sassuolo per Andrea Pinamonti. I neroverdi hanno dato l'ok definitivo avendo praticamente ormai chiuso per Sebastiano Esposito del Cagliari. L'operazione è stata conclusa per un totale di 12 milioni di euro. Pinamonti firmerà un contratto fino al 2031 dopo aver completato le visite mediche.