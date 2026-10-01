Pedraza-Lazio, Gattuso non lo vede: ora rischia una bocciatura clamorosa

Dov'è finito Alfonso Pedraza? Lo spagnolo continua a perdere terreno nelle gerarchie della Lazio di Gennaro Gattuso e il suo avvio in biancoceleste si sta rivelando decisamente complicato. Il tecnico continua a preferirgli Nuno Tavares, mentre alle sue spalle aumentano le possibili alternative.

Il rapporto tra Pedraza e Gattuso, del resto, non era cominciato nel migliore dei modi. Dopo la partita contro il Genoa all'Olimpico, commentando lo scambio di opinioni avuto in campo con il terzino, Rino aveva dichiarato: «Non mi piacciono le persone presuntuose».

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Pedraza non sta riuscendo a mettere in difficoltà Gattuso nelle sue scelte. Una situazione che potrebbe aprire scenari sorprendenti nelle gerarchie della fascia sinistra biancoceleste.

Pedraza dietro Nuno Tavares: cosa è successo contro l'Arezzo

Nuno Tavares, inizialmente considerato tra i possibili giocatori in uscita, ha ribaltato la situazione a suon di prestazioni e si è conquistato la maglia da titolare.

Pedraza è stato così relegato in panchina. Anche nel primo tempo della partita contro l'Arezzo, l'ex Villarreal ha mostrato le difficoltà che al momento lo tengono indietro nelle gerarchie.

Da quella parte del campo la Lazio ha rischiato tantissimo ed è stata letteralmente salvata da Motta. Un altro segnale è arrivato nella ripresa, quando Gattuso ha addirittura deciso di mandare in campo Luca Pellegrini, non inserito nella lista per il campionato.

Pedraza, quindi, al momento non sta mettendo il tecnico biancoceleste nelle condizioni di avere dubbi sulla scelta del titolare.

Lazio, aumentano le alternative: Floriani Mussolini e Marusic possono cambiare tutto

A rendere ancora più aperta la situazione c'è la crescita di Floriani Mussolini, per il quale è iniziata la trattativa per il rinnovo.

Non è da escludere che, all'occorrenza, Marusic, una volta rientrato dall'infortunio, possa diventare il sostituto di Nuno Tavares. Il portoghese, infatti, in questo momento ha il posto assicurato sulla corsia sinistra.

Adam garantisce sempre il suo contributo sia da una parte sia dall'altra. Considerando inoltre che almeno Lazzari è utilizzabile durante la stagione, il ballottaggio alle spalle di Nuno Tavares appare apertissimo.

Per Pedraza sarebbe una bocciatura clamorosa. Il giocatore era stato chiuso da Fabiani già a gennaio, prima di arrivare alla Lazio solamente durante l'estate a parametro zero.

Gattuso, però, non guarda in faccia nessuno: gioca chi merita, sempre. E il tecnico apprezza soprattutto gli uomini con voglia «di imparare».

Il riferimento, in questo caso, era stato rivolto a Belahyane, che infatti si candida nuovamente per una maglia da titolare contro il Monza. Anche perché Cataldi e Rovella stanno faticando a rientrare.