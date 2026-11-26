Tavares resta in dubbio per il derby, mentre Sutalo salterà certamente la stracittadina e difficilmente recupererà per la gara di Supercoppa contro l’Inter. Secondo quanto riferisce Radiosei, riprendendo il Corriere dello Sport, per il portoghese sono aumentati i dubbi rispetto all’ottimismo iniziale. Per il croato si prospetta uno stop di un mese e mezzo.

Tavares fermo dalla gara contro il Napoli

Con il recupero di Zaccagni ormai vicino, Gattuso attende anche i rientri di Tavares, Sutalo e Marusic. Il portoghese è fermo dalla partita dell’8 novembre contro il Napoli e prosegue il percorso di recupero.

Il tecnico segue ogni giorno l’evoluzione delle sue condizioni, nella speranza di riaverlo a disposizione durante la settimana che porterà al derby.

Il derby e la Supercoppa nei tempi di Tavares

Una valutazione più precisa sulla presenza di Tavares al derby potrà arrivare soltanto in prossimità della gara. L’ottimismo iniziale ha lasciato spazio a maggiori dubbi sul suo recupero in tempo per la stracittadina.

Se il rientro comportasse il rischio di una ricaduta, il portoghese tornerebbe a disposizione più avanti. Dovrebbe comunque esserci almeno contro l’Inter in Supercoppa.

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