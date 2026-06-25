Lazio, Fabiani blinda Gila: il Napoli insiste, ma il difensore non si muove

Lazio, Fabiani blinda Gila: il Napoli insiste, ma il difensore resta incedibile

Il futuro di Mario Gila continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato della Lazio. La posizione del club biancoceleste, però, resta molto chiara: il difensore spagnolo non è sul mercato. A ribadirlo, come riportato da Il Messaggero, è il direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha escluso qualsiasi apertura a una possibile cessione.

Nonostante il muro alzato dalla Lazio, il Napoli continua a spingere per arrivare al centrale. Il club azzurro non sembra intenzionato a rallentare il proprio interesse e prosegue il pressing, cercando di superare anche le possibili interferenze dell'Atalanta.

L'offerta allo studio prevederebbe 20 milioni di euro più il prestito di uno tra Marin e Lucca, due profili che sarebbero graditi a Gennaro Gattuso. Al momento, però, la società biancoceleste non vuole prendere in considerazione questa soluzione.

Fabiani chiude al Napoli: Gila resta alla Lazio

La linea della società è netta. Gila non è in vendita e la Lazio non ha intenzione di privarsi del difensore, salvo eventuali sviluppi legati a un'uscita tra Dia e Ratkov. In ogni caso, il club preferirebbe esclusivamente un'offerta in denaro, senza contropartite tecniche.

Per questo motivo si prospetta un lungo braccio di ferro tra le parti, con il Napoli deciso a non mollare e la Lazio pronta a difendere uno dei suoi elementi ritenuti più importanti.

Mercato Lazio: Coppola si offre, restano sullo sfondo Arnau Martinez e Dominguez

Parallelamente continuano i movimenti per rinforzare il reparto arretrato. Coppola si è proposto e i colloqui proseguono. Il Brighton potrebbe infatti decidere di lasciarlo partire in prestito.

Restano invece sullo sfondo i nomi di Arnau Martinez e Sergi Dominguez. Non si tratta di seconde scelte tecniche, ma di operazioni rese complicate dall'attuale situazione di mercato a saldo zero, che impone alla Lazio di muoversi con grande prudenza sul piano economico.