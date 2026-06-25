Lazio, Ratkov può salutare: la Bundesliga chiama, Gattuso aspetta il bomber

Il calciomercato della Lazio continua a essere ricco di intrecci. Tra le situazioni più delicate c'è quella di Ratkov, che potrebbe lasciare Formello se dovesse arrivare un'offerta ritenuta soddisfacente. Nel frattempo Gattuso continua ad attendere l'arrivo di un attaccante capace di garantire gol e continuità.

Un capitolo invece sembra ormai definito. Romagnoli è destinato all'Al-Sadd: l'accordo è stato raggiunto dopo circa venti giorni di trattativa e alla Lazio andranno tre milioni di euro. L'ufficialità è prevista nei primi giorni di luglio, dopo le visite mediche del difensore.

Sul tavolo resta invece aperta la complessa vicenda che coinvolge Gila, Lucca e il Napoli, un'operazione che continua a essere bloccata da diversi ostacoli economici.

Ratkov può partire: la Bundesliga osserva

La posizione di Ratkov è cambiata rispetto a poche settimane fa. La sua permanenza sembrava certa, ma il procuratore dell'attaccante serbo starebbe sondando il mercato tedesco.

Qualora arrivasse una proposta superiore ai 13 milioni di euro, cifra investita dalla Lazio per acquistarlo, il club biancoceleste sarebbe disposto a prenderla in considerazione. Alcune società sarebbero interessate a un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato tra i 14 e i 15 milioni di euro.

Prima dell'approdo in Italia, Ratkov aveva attirato l'interesse di diversi club. La stagione vissuta alla Lazio, dove con Sarri ha trovato pochissimo spazio, ha inevitabilmente inciso sulla sua valutazione e sulle prospettive future.

A Formello la fiducia nell'investimento non è venuta meno, ma ogni proposta verrà valutata attentamente perché una cessione consentirebbe di sbloccare il mercato in entrata e di accontentare le richieste di Gattuso.

L'allenatore biancoceleste, infatti, vuole un centravanti capace di garantire gol. Ratkov, finora, non ha potuto offrire certezze, mentre Dia arriva da una stagione deludente. Noslin, invece, viene considerato soprattutto come vice Zaccagni o come trequartista.

Per questo motivo il nome di Lucca continua a restare tra i profili maggiormente graditi. L'attaccante classe 2000, dopo un'esperienza poco fortunata in Premier League, al Napoli trova poco spazio e avrebbe dato disponibilità al trasferimento in biancoceleste. Tuttavia il possibile arrivo resta strettamente legato all'evoluzione della situazione di Gila, rendendo l'intera operazione ancora particolarmente complessa.