Gattuso: "A tratti sembrava la partita col Mantova. Di Zaccagni e Tavares non mi è piaciuto..."

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel poco dopo il fischio finale di Lazio-Monza.

L'intervento di Gattuso a LSC

Oggi era di facile lettura la partita, primo tempo spettacolare e ho fatto anche i complimenti ai miei ragazzi. Ce la godiamo, c’è andata bene pure oggi però non va bene perché stiamo toccando con mano che dobbiamo fare sempre le cose a mille all’ora. Anche oggi sembrava la partita a tratti col Mantova, eravamo sempre in ritardo sui riferimenti. Noi dobbiamo andare e penso che il problema è questo. Il primo tempo spettacolare come il Milan, ma non basta. Lo step più importante che dobbiamo fare è capire che siamo una squadra che dobbiamo andare. Le vie di mezzo non vanno bene.

Oggi l’avevamo preparata così, andare avanti e scarico per attaccare. Le combinazioni erano quelle, Noslin ha fatto un grandissimo primo tempo e lui è disposto a lavorare. Era un po’ sporco quando è arrivato, ma ora sta lavorando e ha qualità. Abbiamo anche un grande attaccante che è Pinamonti ed è difficile quando devo scegliere. Isaksen? Gli deve frullare la gamba, quando la gamba inizia a frullare ha le caratteristiche. È un giocatore alla Robben. In questa partita qui veniva spesso dentro e lasciava il binario a Floriani, ha fatto molto bene.