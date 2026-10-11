Gattuso: "A tratti sembrava la partita col Mantova. Di Zaccagni e Tavares non mi è piaciuto..."
Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel poco dopo il fischio finale di Lazio-Monza
Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel poco dopo il fischio finale di Lazio-Monza.
L'intervento di Gattuso a LSC
Oggi era di facile lettura la partita, primo tempo spettacolare e ho fatto anche i complimenti ai miei ragazzi. Ce la godiamo, c’è andata bene pure oggi però non va bene perché stiamo toccando con mano che dobbiamo fare sempre le cose a mille all’ora. Anche oggi sembrava la partita a tratti col Mantova, eravamo sempre in ritardo sui riferimenti. Noi dobbiamo andare e penso che il problema è questo. Il primo tempo spettacolare come il Milan, ma non basta. Lo step più importante che dobbiamo fare è capire che siamo una squadra che dobbiamo andare. Le vie di mezzo non vanno bene.
Oggi l’avevamo preparata così, andare avanti e scarico per attaccare. Le combinazioni erano quelle, Noslin ha fatto un grandissimo primo tempo e lui è disposto a lavorare. Era un po’ sporco quando è arrivato, ma ora sta lavorando e ha qualità. Abbiamo anche un grande attaccante che è Pinamonti ed è difficile quando devo scegliere. Isaksen? Gli deve frullare la gamba, quando la gamba inizia a frullare ha le caratteristiche. È un giocatore alla Robben. In questa partita qui veniva spesso dentro e lasciava il binario a Floriani, ha fatto molto bene.
Abbiamo preso due cartellini gialli con i centrali, loro quando sono rimasti in 10 hanno giocato sulle seconde palle e noi ne abbiamo prese poche. Noi siamo una squadra che deve recuperare. Tavares e Zaccagni quattro cinque volte nel secondo tempo giocavano linea linea e non mi piace. Poi, non ne voglio parlare, ma sei 2-0 con un entusiasmo diverso cambia qualcosa. Devi sempre andare alla ricerca di qualcosa, ci dobbiamo alimentare da soli ma lo sappiamo bene e dobbiamo migliorare su questi aspetti qua.