Lazio e Roma e il record da battere in questo turno
La capolista affronta il Lecce, fermo a 10 punti; la squadra di Gasperini trova il Parma, a quota otto.
Lazio e Roma possono allungare a 12 giornate il loro primato congiunto di imbattibilità nel prossimo turno di Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato 2026-27 riprende con la dodicesima giornata, in programma dal 21 al 23 novembre 2026. Le due squadre capitoline giocheranno entrambe sabato 21 novembre.
Il primato congiunto dopo 11 turni
Come riportato da Opta, Lazio e Roma sono rimaste entrambe imbattute nelle prime 11 giornate per la prima volta nella storia delle formazioni romane nella massima serie. Il risultato raggiunto prima della pausa può quindi essere migliorato nel prossimo turno: se nessuna delle due perderà, la serie condivisa salirà a 12 giornate.
Lazio-Lecce e Parma-Roma: il programma di sabato
Le partite delle due squadre sono concentrate nello spazio di poche ore. Alle 15 la Lazio ospiterà il Lecce all’Olimpico; alle 18 toccherà alla Roma, impegnata sul campo del Parma. Saranno questi i due incontri da cui dipenderà la possibilità di prolungare il primato congiunto.