Taylor, alla Lazio manca ancora il gol: l’occasione col Monza e il nodo mercato

Kenneth Taylor è diventato una presenza importante nel centrocampo della Lazio, ma gli manca ancora il primo gol stagionale. Dopo le tre reti segnate nei sei mesi della passata annata, il suo conto è fermo a zero. La partita di domani contro il Monza, nella quale la sua titolarità non appare in dubbio, gli offre un’occasione per sbloccarsi.

Il risultato della squadra, secondo quanto riportato da Il Messaggero, resta la priorità: la Lazio vuole rimanere in vetta alla classifica per almeno un’altra settimana. Una rete di Taylor, però, sarebbe anche un contributo in più per una squadra che ha bisogno dei gol di tutti. Gattuso gli chiede maggiore incisività nelle zone di campo in cui le sue qualità possono fare la differenza.

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Taylor, un ruolo che va oltre la mezzala

Definire Taylor soltanto una mezzala non basta a descrivere il suo lavoro. Partecipa alla costruzione del gioco e, quando la Lazio non ha il pallone, cerca di disturbare le linee di passaggio avversarie. È questa varietà di compiti a caratterizzare il ruolo che Gattuso gli ha affidato.

L’olandese è rientrato fresco a Formello dopo la sosta. Xavi lo ha impiegato per soli 23 minuti contro la Serbia; nelle altre tre uscite Taylor è rimasto tra panchina e tribuna. Il minutaggio ridotto è stato accolto positivamente da Gattuso. Per il giocatore, intanto, la convocazione ha segnato il ritorno nella propria nazionale dopo la delusione per l’esclusione dal Mondiale.

Il gol che manca e la sfida al Monza

Finora Davide Frattesi ha trovato la via della rete tre volte. Taylor, invece, deve ancora togliere lo zero dalla casella dei gol segnati in questa stagione. La sfida al Monza mette insieme le due esigenze: aiutare la Lazio a ottenere il risultato e provare a incidere anche in fase realizzativa.

Il gol non è descritto come un peso per il centrocampista, concentrato sull’obiettivo della squadra. Resta però una possibilità importante per un giocatore al quale Gattuso chiede di essere decisivo anche vicino alla porta.

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