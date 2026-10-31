Kakà sulla Lazio di Gattuso: «io tifo sempre per i miei amici»

Kakà elogia Rino Gattuso alla guida della Lazio e dice di fare il tifo per lui, suo amico ed ex compagno al Milan. L’ex Pallone d’oro ne ha parlato in un’intervista raccolta nel giorno del derby milanese.

Il giudizio di Kakà sul lavoro di Gattuso

Tra i protagonisti della storia di Milan e Inter intervistati dalla Gazzetta dello Sport in occasione della stracittadina c’è anche Kakà, vincitore del Pallone d’oro quasi vent’anni fa. Nel suo intervento trova spazio il tecnico biancoceleste.

«Quello del tecnico è un lavoro difficile. Adesso Rino da allenatore sta facendo veramente bene», dice Kakà. Dell’ex compagno sottolinea poi il carattere speciale e la volontà di vincere sempre, aggiungendo di essere contento che riesca a esprimersi al meglio.

L’amicizia nata ai tempi del Milan

Il rapporto tra i due risale agli anni condivisi in rossonero. Kakà affianca così al giudizio sull’allenatore della Lazio un pensiero personale: «Un grandissimo amico, io tifo sempre per i miei amici e sono contentissimo.»

Il suo sostegno a Gattuso nasce anche da questo legame. Le parole dell’ex campione arrivano mentre l’attenzione a Milano è rivolta alla sfida tra le sue due ex rivali cittadine.

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