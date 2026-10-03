Gattuso: "Oggi siamo stati appannati. Monza? Bisogna prepararla bene. Sugli infortunati..."

Al termine dell'amichevole contro la Juve Stabia, terminata a casa dei biancocelesti per 3-3, è intervenuto Gennaro Gattuso ai microfoni ufficiali della società.

Siamo stati appannati, ma ci sta. Mancano 8 giocatori importanti. Incominciamo con una avversario che bisogna prendere con le pinze, bisogna prepararla bene e non vedo l'ora che arrivano tutti per ricominciare a lavorare. Se non vai a mille ti mettono in difficoltà. Portano tanti uomini quando ribaltano l'azione. È una partita che dobbiamo rispettare, ma ormai dobbiamo rispettare tutti. Sono venti giorni che non si sta insieme, dopo dobbiamo ricominciare a fare le cose che non facciamo da un mese e mezzo.

Isaksen ha preso minutaggio, Oliver troppo, ha giocato tutti i 90 minuti, tre partite su tre. Taylor 20-25 minuti con l'Olanda, anche Sutalo ha fatto 90 e passa minuti. Anche Tavares ha fatto uno spezzone di partita. Ma Isaksen è quello a cui mancava il minutaggio. Speriamo di ricominciare dove abbiamo lasciato.

Novità dall'infermeria? Siamo stati sfortunati con Gud, ma speriamo di recuperarlo il più presto possibile, spero meno. Dobbiamo essere bravi noi. La società ha spiegato, ma ad oggi nessun problema oltre Gudmundsson. Che tipo di riposo è ststo? Riposo poco, forse l'adrenalina si è abbassata. Facciamo un mestiere bellissimo, ma la domenica c'è la partita. Mi sono fatto sentire con i ragazzi che sono andati via. Li ho chiamati. Ma manca l'adrenalina della partita.