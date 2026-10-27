Lazio a Sassuolo, Pinamonti a rischio: «in attacco non siamo messi bene». Il punto sull'infermeria biancoceleste

Pinamonti è partito con la Lazio per Sassuolo dopo due giorni di febbre alta e isolamento dal gruppo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Ieri mattina non aveva ancora smaltito del tutto l’influenza: anche un suo impiego a gara in corso è a rischio.

Il quadro dell’infermeria, riportato da Il Messaggero, incide sulle scelte per la sfida. Marusic e Rovella sono ancora fuori, mentre in attacco le alternative restano limitate.

Marusic e Rovella fuori, le scelte sulle fasce

Con Marusic ancora ai box, Tavares e Floriani Mussolini sono indicati come titolari sulle fasce. Lazzari e Pedraza puntano invece a trovare spazio a tutta fascia. Resta indisponibile anche Rovella.

Frattesi ritrova Reggio Emilia, Cataldi attende l’esordio

A centrocampo si prospetta un altro impegno per Taylor, favorito su Dele-Bashiru, Belahyane e Frattesi. Quest’ultimo torna a Reggio Emilia da grande ex: dal 2021 al 2023 vi ha giocato per due anni, segnando 11 reti.

Cataldi cerca ancora l’esordio stagionale. Tre giorni fa era a bordo campo dall’89’, ma contro il Parma il suo ingresso è stato rinviato dal gol di Lontani nel recupero.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Attacco, tridente verso la conferma e Pinamonti in dubbio