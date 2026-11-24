L'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, in cui ha parlato degli ultimi aggiornamenti sullo stadio Flaminio.

Stadio Flaminio ? In molti pensavano che la proposta della Lazio non fosse reale, invece il progetto esiste. Si è conclusa la Conferenza dei Servizi, che ha espresso parere favorevole , pur prevedendo una serie di prescrizioni e osservazioni. Tra agosto e settembre la Lazio ha presentato alcune proposte di modifica alla Soprintendenza statale, della quale attendiamo le risposte. Qualora venisse confermata l’accettazione delle modifiche, che prevedono una riduzione di pochi metri dell’altezza, il club dovrà rielaborare il piano economico-finanziario . A quel punto il Comune potrà esprimersi sul riconoscimento o meno dell’interesse pubblico. Si ipotizza una riduzione della capienza di 4-5mila posti, arrivando a un totale di circa 45mila spettatori. Sulla sostenibilità economica potremo esprimere un giudizio definitivo soltanto quando riceveremo il piano aggiornato sulla base delle varianti. Un progetto approvato dal Comune deve necessariamente garantire un equilibrio finanziario, mentre l’individuazione di chi finanzierà l’opera rappresenta un passaggio successivo. Attualmente è la Lazio ad attendere la risposta della Soprintendenza statale. Una volta ricevuta, sarà il Comune ad aspettare che la società aggiorni il piano economico-finanziario . Con il sindaco Gualtieri ci auguriamo di concludere questo percorso quanto prima, perché, al di là di Lotito e delle simpatie personali, l’obiettivo è evitare che il Flaminio rimanga in queste imbarazzanti condizioni di degrado . Abbiamo lavorato a lungo su questo impianto, anche perché in passato erano stati presentati altri progetti. In questo caso si tratterebbe di un investimento interamente a carico della Lazio.

L’intervista al Foglio su Lotito? Tutto nasce dalla richiesta di un giornalista di commentare le minacce di morte rivolte a Lotito, alle quali ho risposto sottolineando la gravità della vicenda. Il giorno successivo è uscito il titolo “Onorato difende Lotito”, quando nel resto dell’intervista avevo affrontato molte altre questioni. Da tifoso ritengo evidente che Lotito abbia commesso gravi errori nella comunicazione e nel coinvolgimento della tifoseria, e l’ho ribadito più volte . Se poi si vuole far passare il messaggio che io sia contrario alla protesta soltanto perché sono andato una volta allo stadio per evitare che i miei figli di 6 e 10 anni perdessero l’amore per i colori biancazzurri, credo sia un tentativo becero di alimentare ulteriormente le divisioni. Un’altra cosa che mi infastidisce molto è la volontà di distinguere i tifosi della Lazio in categorie di Serie A, B e C. È assurdo: la tifoseria è una sola, non esistono tifosi più puri di altri.

Il rapporto con Lotito? Riesco a distinguere il mio ruolo di assessore da quello di tifoso . Come assessore mantengo un atteggiamento imparziale: non contano le simpatie personali, ma i fatti. Il progetto del Flaminio è estremamente complesso, in tanti ci hanno provato senza mai riuscirci . Comprendo anche le preoccupazioni dei residenti, ma già oggi quella zona è difficilmente vivibile. Le normative attuali per autorizzare la riqualificazione del Flaminio sono profondamente diverse rispetto al passato: bisogna dimostrare scientificamente la gestione dei flussi di ingresso e uscita degli spettatori, la sicurezza dell’intera area e molto altro. Per questo sono convinto che, qualora si arrivasse alla conclusione del percorso, ci sarebbe un miglioramento oggettivo per il quartiere rispetto alla situazione attuale durante le partite all’Olimpico.

Posso garantire che ogni volta che incontro Lotito gli ribadisco la necessità di assumere atteggiamenti di maggiore distensione e apertura nei confronti della tifoseria. Diffidate dei politici che sfruttano le proteste per ottenere qualche voto in più, perché trovo molto strano questo comportamento. Per me l’amore verso una squadra è qualcosa di sacro, perché senza tifosi il calcio non esiste. Allo stesso tempo, considero surreale che qualcuno possa decidere per gli altri quali comportamenti adottare. Ho visto circolare alcuni video nei quali sembrerebbe che io abbia sostenuto la scelta di Lotito di togliere il merchandising agli Irriducibili. In realtà il mio ragionamento era diverso: vogliamo che le società italiane raggiungano il livello di quelle inglesi, spagnole, tedesche e francesi? Allora servono stadi di proprietà e il merchandising rappresenta una delle principali fonti di ricavo. Riuscite a immaginare un emiro che acquista la Lazio e al quale viene detto che il merchandising è gestito dai tifosi? È un ragionamento poco realistico. Lo dice una persona che da ragazzo frequentava la curva e che ha acquistato liberamente le sciarpe degli Irriducibili e degli altri gruppi organizzati. Ma quello è un altro discorso. Dobbiamo alzare il livello del confronto.

L’altro ieri abbiamo assistito ancora una volta a scontri tra i tifosi del Torino e della Roma. Per quanto tempo dovremo continuare a vedere episodi di violenza legati al calcio? Chi può essere interessato a investire in questo settore se non riusciamo a renderlo sicuro, permettendo ai tifosi di vivere naturalmente la propria passione? Io andavo allo stadio con il club Re Cecconi di Ostia, partendo da piazza Quarto dei Mille con il pullman organizzato e il panino con la frittata. Sono profondamente legato al calcio romantico, ma se in una piazza come Roma vogliamo tornare a sognare, anche noi tifosi dobbiamo avere un approccio diverso. Perché tanti attori e cantanti laziali non dichiarano apertamente la propria fede calcistica? Quanti politici romani lo fanno? Io, Alessandro Cochi e pochi altri. Perché accade questo? Perché tutto diventa complicato, tutto si trasforma in polemica. Dobbiamo superare queste divisioni: siamo un’unica tifoseria, un unico popolo. Nutro il massimo rispetto per chi oggi protesta, perché rappresenta un grande sacrificio e lo comprendo.

Una data per il Flaminio? Se fossi un radioascoltatore e sentissi un assessore indicare una data, impazzirei. Quello che posso garantire, assumendomi la responsabilità del mio ruolo, è che il progetto è concreto e che siamo agli ultimi passaggi prima dell’eventuale approvazione da parte del Comune. Successivamente l’iter prevede un avviso pubblico, con un ulteriore anno di procedure. Se poi Lotito deciderà effettivamente di realizzarlo oppure no, non posso saperlo: bisogna prima arrivare a quel momento. Ma, una volta ottenute tutte le autorizzazioni, possiamo riconoscere che avere lo stadio Flaminio nel cuore della città rappresenterebbe una grande opportunità di crescita per la Lazio? Credo proprio di sì. Oggi incontro tifosi che mi abbracciano e mi chiedono di non far realizzare lo stadio, mentre fino a due anni fa mi chiedevano esattamente il contrario. Il mio invito è semplicemente quello di mantenere la calma.

Comprendo la rabbia, ma ricoprendo il ruolo di assessore del Comune di Roma non ho la libertà di esprimermi come un semplice tifoso. Quando si rappresenta un’istituzione bisogna rispettare i propri doveri istituzionali. Lo stadio della Roma rappresenta una grande opportunità per la città, e lo affermo nonostante sia facilmente immaginabile quale sarà il mio stato d’animo quando andrò al derby. È un progetto importante perché consentirà di riqualificare un’area, porterà un investimento significativo e creerà numerosi posti di lavoro. Quando alcuni tifosi della Lazio mi criticano per le vicende legate a Lotito, ne soffro. Non certamente per una questione elettorale: se avessi voluto ottenere consensi in maniera opportunistica, non avrei mai dichiarato nulla, considerando che a Roma ci sono più romanisti. Ma non è questo che mi interessa. Sono diventato laziale in prima elementare proprio perché nessuno tifava Lazio e sono abituato alle critiche. Essere laziali significa anche saper essere soli, è uno stile di vita. Ciò che mi dispiace maggiormente è vedere un laziale attaccare un altro laziale. È qualcosa che mi fa soffrire. Non riscontro lo stesso atteggiamento nella tifoseria romanista, che a volte arriva persino a negare l’evidenza pur di mantenere il senso di comunità. Stiamo attraversando un momento drammatico nei rapporti tra tifoseria e presidenza, ne sono consapevole. Ma cerchiamo di mantenere la calma.