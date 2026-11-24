Angelo Gregucci, ex difensore biancoceleste e storico collaboratore di Roberto Mancini, è stato intervistato dal Corriere della Sera (edizione Roma). Ha analizzato il percorso della Lazio toccando piano partita, difesa, crescita di Gattuso e ambizioni.

Con il Milan, una delle due partite che non ha vinto, il piano partita era perfetto. Mi sembra innovativo, tanti con lui sono migliorati. È un tecnico esigente. So che chiede molto pure a massaggiatori, fisioterapisti e altri. Il merito è suo? Mi sembra evidente. Ha migliorato qualsiasi comparto: comunicazione, campo... Ha cambiato lo status delle cose. Rino non è più solo l'uomo grintoso che investe tutte le energie in ogni allenamento, arrivando a giocare con calciatori tecnicamente più forti di lui. Oggi, attraverso esperienze anche in campionati e piazze che molti avrebbero snobbato, è diventato una guida.