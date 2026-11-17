Giuseppe Cruciani, giornalista e noto tifoso laziale, ha lanciato una clamorosa indiscrezione ai microfoni di Controcalciotv. Alla domanda su eventuali movimento nel mercato invernale di gennaio, il conduttore de La Zanzara ha anticipato che la società farà qualcosa, stando alle sue informazioni.

Cruciani a Controcalciotv

Farà qualcosa la Lazio nel mercato invernale? A gennaio qualcosa faremo. Dalle mie informazioni qualcosa faremo.

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