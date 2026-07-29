Sarri, arriva la sanzione: patteggiamento e ammenda dopo le critiche alla Lega

Sarri sanzionato con un'ammenda di 2.000 euro: il patteggiamento dopo le frasi sulla Lega Serie A

Maurizio Sarri, come riportato dal sito ufficiale della FIGC, è stato sanzionato con un'ammenda di 2.000 euro dopo il procedimento aperto nei suoi confronti per alcune dichiarazioni ritenute irriguardose verso la Lega Calcio Serie A. La decisione è arrivata a seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto tra le parti ai sensi dell'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

L'allenatore, all'epoca dei fatti tesserato con la Lazio, era finito sotto procedimento per aver utilizzato, in più occasioni, parole considerate prive del dovuto rispetto nei confronti della Lega Serie A e dei suoi componenti.

La sanzione chiude quindi la vicenda disciplinare con il pagamento dell'ammenda da 2.000 euro, concordata attraverso il patteggiamento.

Perché Sarri è stato sanzionato dalla Lega Serie A

Nel provvedimento si legge che Sarri era stato deferito "per aver in più occasioni utilizzato parole irriguardose, ovvero prive del dovuto rispetto nei confronti della Lega Calcio Serie A, o meglio dei suoi componenti persone fisiche tutte, che nell'ordinamento federale si occupano di predisporre, gestire, organizzare e rendere ufficiale il calendario del Campionato di Serie A".

Le dichiarazioni contestate sono state rilasciate in tre diverse occasioni durante la stagione sportiva 2025/2026.

La prima risale al termine di Pisa-Lazio del 30 ottobre 2025, quando il tecnico criticò la programmazione del calendario dichiarando che la sua squadra era arrivata all'impegno con quattro giorni di riposo contro i sei del Pisa, parlando di una "gentile concessione della Lega".

Le tre dichiarazioni finite nel procedimento disciplinare

Il secondo episodio contestato riguarda la conferenza stampa successiva a Bologna-Lazio, quarti di finale di Coppa Italia disputati l'11 febbraio 2026. In quell'occasione Sarri sottolineò le difficoltà del calendario e dichiarò di nutrire "pochissime speranze nell'intelligenza della Lega di Serie A nel formulare i calendari", riferendosi alla gestione degli impegni ravvicinati.

L'ultimo episodio risale invece al prepartita del derby Roma-Lazio del 17 maggio 2026. In quell'intervista il tecnico criticò nuovamente la gestione del calcio italiano, parlando di "incapacità di gestire il calcio italiano", sostenendo che vi fossero "troppi esperti di politica sportiva e nessun esperto di calcio". Aggiunse inoltre che, a suo giudizio, la Lega non stava gestendo nel migliore dei modi il campionato e il prodotto Serie A, facendo anche riferimento alla scelta di disputare il derby alle 12:30.

A seguito dell'accordo di patteggiamento previsto dall'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento si è concluso con una ammenda di 2.000 euro nei confronti di Maurizio Sarri.