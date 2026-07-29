Lazio senza rinforzi, prende quota il clamoroso reintegro di Romagnoli

La Lazio continua a fare i conti con un mercato sempre più complicato. Dopo il rifiuto di Markmann e le difficoltà nella trattativa per Dominguez, prende quota un'ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava improbabile: il possibile reintegro di Alessio Romagnoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società starebbe valutando questa soluzione per restituire esperienza e qualità al reparto difensivo, in un momento in cui le alternative sembrano essersi ridotte.

Il centrale rappresenterebbe la scelta più immediata per rinforzare la retroguardia, anche se restano diversi ostacoli da superare.

Mercato Lazio fermo: Romagnoli torna tra le opzioni

L'eventuale reinserimento di Romagnoli non dipende soltanto dalle difficoltà incontrate sul mercato. Sul tavolo resta infatti anche la questione legata al suo ingaggio da 5 milioni di euro lordi, oltre alle tensioni maturate con il club.

Ad alimentare la distanza, come ricorda il Corriere dello Sport, c'è anche il videomessaggio inviato ai tifosi durante la protesta del 2 luglio, un'iniziativa che non sarebbe stata gradita dal presidente Lotito.

Nonostante tutto, il difensore potrebbe tornare a rappresentare una soluzione concreta per la rosa biancoceleste.

Al-Sadd torna alla carica: il futuro resta in bilico

Il destino di Romagnoli rimane comunque tutt'altro che definito.

Nelle ultime ore, infatti, l'Al-Sadd è tornato a farsi avanti con l'obiettivo di riaprire la trattativa, cercando di rivedere le modalità di pagamento dell'operazione.

La Lazio non avrebbe ancora fornito una risposta definitiva e potrebbe essersi presa del tempo per rivalutare la situazione. Il futuro del difensore resta quindi aperto, tra l'ipotesi di un reintegro in biancoceleste e il nuovo tentativo del club qatariota.